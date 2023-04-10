Harbiye Açıkhava'da sezon açıldı, etkinlik gelirleri depremzede öğrencilere gidecek Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda sezon erken açıldı. 20 Nisan'a kadar yapılacak gösteri ve konserlerin bilet satışlarından elde edilecek gelirler, İstanbul'a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilere eğitim bursu olacak.

AA

Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu 20 Nisan'a kadar, gelirleri İstanbul'a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilere eğitim bursu olarak verilmesi amacıyla bu yıl erken açıldı.

"Dayanışma sahnesi" adıyla perde açan açık hava tiyatrosu, Antakya Medeniyetler Korosu'nun tek şarkılık performansı ile başladı. Daha sonra Uzman Psikolog Gökhan Çınar'ın gösterisiyle devam eden programda Çınar’a; Yasemin Sakallıoğlu, Melek Mosso ve Manuş Baba da eşlik etti.

Gelirler öğrencilere...

20 Nisan'a kadar Harbiye'de yapılacak konser serisi kapsamında, organizatörlerin bilet satışlarından elde edeceği gelirler, İstanbul Vakfı'nın "Büyüt Hayallerini" projesine bağışlanarak İstanbul'a gelen depremzede üniversiteli kız öğrencilere eğitim bursu olacak.