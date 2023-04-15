İstanbul Antik Sanat, bu akşamki müzayedeyle sanatseverlerle buluşuyor İstanbul Antik Sanat, bu akşam saat 21.00'de Instagram hesabından yapacağı müzayedeyle birbirinden güzel eserlerle sizlerle...

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Antika sanat eserleriyle büyük beğeni toplayan İstanbul Antik Sanat, yeni bir müzayedeyle kapılarını sanatseverlere açıyor.

Daha önceki müzayedeleriyle adından sıkça söz ettiren İstanbul Antik Sanat, bu kez de müzayedeyi sanal ortama taşıyor.

Bu kapsamda akşam saat 21.00'de İstanbul Antik Sanat'ın Instagram hesabından yapılacak müzayedeyle onlarca eser, sanatseverlerin görücüsüne çıkacak.

Katılım şartları

Müzayedeye katılım şartları için katılımcıların ad-soyad, adres, telefon numarası bilgilerini müzayede öncesinde Instagram üzerinden direkt mesaj ya da WhatsApp üzerinden İstanbul Antik Sanat ile paylaşması gerekiyor.

İstanbul Antik Sanat'ın internet sitesinde üyeliği bulunanların ise tekrardan kayıt yaptırmasına gerek yok.

Müzayedeye katılım için tıklayınız

İşte o eserlerden bazıları

İşte İstanbul Antik Sanat tarafından müzayedede sergilenecek eserlerden bazıları...

HİKMET ONAT (1882-1977)’ın 1951 tarihli muhteşem peyzajı

“Beykoz’dan”

54,5 x 73 cm

İmzalı ve 1951 tarihli

*Yüksek Ressam / Restoratör Bayram Karşit onaylıdır.

Bir Hamit Görele (1896-1980) Şaheseri.

“Yeşil Şemsiyeli Kız”

İmzalı

Karton üzeri yağlıboya

43 x 31 cm

SABRİ BERKEL (1907-1993)’in 75 x 60 cm ölçülerindeki “Yoğurtçu II” konulu ikonik eseri 15 Nisan Cumartesi 21:00’da Instagram Canlı Müzayede’de sizlerle.

Yoğurtçu II

Tuval üzeri yağlıboya

İmzalı

75,5 x 59 cm

*Yüksek Ressam / Restoratör Bayram Karşit sertifikalıdır.

CEVAT DERELİ(1900-1990)’nin “Tophane’den Boğaz” konulu müzelik eseri

“Tophane’den Boğaz”

İmzalı

61 x 76 cm

Tuval üzeri yağlıboya

MUSTAFA SEKBAN’ın “İstanbul” konulu muazzam eseri

İstanbul

73 x 92 cm

Tuval üzeri yağlıboya

İmzalı

2022 tarihli

FARUK CİMOK’un 150 x 140 cm ebatlı eski dönem müzelik eseri

Figüratif

150 x 140 cm

Tuval üzeri yağlıboya

İmzalı

ALİ TOY’un harikulade Modern / Makıli hatla yazdığı “ Maşaallah “ yazılı eseri

Makili-Küfi Hat ile “MAŞAALLAH" yazılı

“Allah dileyince her şey olur”

Ketebeli

2009 tarihli

70x70 cm

SABRİ BERKEL (1908-1993)

“Toplu Kompozisyon”

İmzalı

57,5 x 88 cm

Tuval üzeri yağlıboya

*Yüksek Ressam / Restoratör Bayram Karşit sertifikalıdır.

MUSTAFA SEKBAN’ın “Symi’de Bir Farozlu” konulu muazzam eseri

30 x 50 cm

İmzalı

Tuval üzeri yağlıboya