İstanbul Antik Sanat, bu akşamki müzayedeyle sanatseverlerle buluşuyor

Antika sanat eserleriyle büyük beğeni toplayan İstanbul Antik Sanat, yeni bir müzayedeyle kapılarını sanatseverlere açıyor.
Daha önceki müzayedeleriyle adından sıkça söz ettiren İstanbul Antik Sanat, bu kez de müzayedeyi sanal ortama taşıyor.
Bu kapsamda akşam saat 21.00'de İstanbul Antik Sanat'ın Instagram hesabından yapılacak müzayedeyle onlarca eser, sanatseverlerin görücüsüne çıkacak.
Katılım şartları
Müzayedeye katılım şartları için katılımcıların ad-soyad, adres, telefon numarası bilgilerini müzayede öncesinde Instagram üzerinden direkt mesaj ya da WhatsApp üzerinden İstanbul Antik Sanat ile paylaşması gerekiyor.
İstanbul Antik Sanat'ın internet sitesinde üyeliği bulunanların ise tekrardan kayıt yaptırmasına gerek yok.
Müzayedeye katılım için tıklayınız
İşte o eserlerden bazıları
İşte İstanbul Antik Sanat tarafından müzayedede sergilenecek eserlerden bazıları...
HİKMET ONAT (1882-1977)’ın 1951 tarihli muhteşem peyzajı
“Beykoz’dan”
54,5 x 73 cm
İmzalı ve 1951 tarihli
*Yüksek Ressam / Restoratör Bayram Karşit onaylıdır.
Bir Hamit Görele (1896-1980) Şaheseri.
“Yeşil Şemsiyeli Kız”
İmzalı
Karton üzeri yağlıboya
43 x 31 cm
SABRİ BERKEL (1907-1993)’in 75 x 60 cm ölçülerindeki “Yoğurtçu II” konulu ikonik eseri 15 Nisan Cumartesi 21:00’da Instagram Canlı Müzayede’de sizlerle.
Yoğurtçu II
Tuval üzeri yağlıboya
İmzalı
75,5 x 59 cm
*Yüksek Ressam / Restoratör Bayram Karşit sertifikalıdır.
CEVAT DERELİ(1900-1990)’nin “Tophane’den Boğaz” konulu müzelik eseri
“Tophane’den Boğaz”
İmzalı
61 x 76 cm
Tuval üzeri yağlıboya
MUSTAFA SEKBAN’ın “İstanbul” konulu muazzam eseri
İstanbul
73 x 92 cm
Tuval üzeri yağlıboya
İmzalı
2022 tarihli
FARUK CİMOK’un 150 x 140 cm ebatlı eski dönem müzelik eseri
Figüratif
150 x 140 cm
Tuval üzeri yağlıboya
İmzalı
ALİ TOY’un harikulade Modern / Makıli hatla yazdığı “ Maşaallah “ yazılı eseri
Makili-Küfi Hat ile “MAŞAALLAH" yazılı
“Allah dileyince her şey olur”
Ketebeli
2009 tarihli
70x70 cm
SABRİ BERKEL (1908-1993)
“Toplu Kompozisyon”
İmzalı
57,5 x 88 cm
Tuval üzeri yağlıboya
*Yüksek Ressam / Restoratör Bayram Karşit sertifikalıdır.
MUSTAFA SEKBAN’ın “Symi’de Bir Farozlu” konulu muazzam eseri
30 x 50 cm
İmzalı
Tuval üzeri yağlıboya