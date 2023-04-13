J.K. Rowling’in kitabından uyarlanan Harry Potter dizisi 10 yıl sürecek İngiliz çok satan romanların yazarı olan J.K. Rowling'in romanından uyarlanan Harry Potter dizisi için geri sayım başladı. Dizinin ne zaman yayınlanacağı bilinmezken, 10 yıl süreceği yönünde açıklamalar var.

ensonhaber.com

Fantastik ve macera dolu olan Harry Potter, filme uyarlandığında büyük ses getirmişti. Büyücüler okulunda geçen film, herkesin beğenisini kazandı. İngiliz yazar J.K. Rowling'in romanından uyarlanan Harry Potter dizisi sona gelindi. İlk fragmanı yayınlanan dizi şimdiden heyecan yarattı.

Yapılan açıklamaya göre tamamen yeni bir oyuncu kadrosuyla çekilen dizi, 10 yıl sürecek. Sezon halinde yayınlanacak dizi, Harry Potter hayranlarını heyecanlı bekleyişe soktu.

Kitaba bağlı kalınacak

Dizideki sezonlar yazarın her kitabından birine bağlı kalınarak devam edecek. Bu konuda daha önce de yapılan açıklamaya göre, kitaptan bağımsız bölüm çekilmeyecek.

Rowling yaptığı açıklamamada şu ifadeleri kullandı;

"Sabırsızlanıyorum"

"Kitaplarımın bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığı benim için çok önemli ve sadece uzun soluklu bir televizyon dizisinin sağlayabileceği derinlik ve detaya olanak tanıyacak bu yeni uyarlamanın bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum"

Yayın tarihi henüz belli değil

Öte yandan dizi ile ilgili henüz bir senaryo çalışması bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama yapan yapım şirketi, dizinin ne zaman yayından olacağı konusunda net bir tarih vermezken, birkaç yılı bulabilir iddiaları da var.