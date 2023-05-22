Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı John Wick filmi, 1 milyar dolar hasılatını geçti Amerikalı sevilen oyuncu Keanu Reeves'in başrolde yer aldığı John Wick filmi tahmini rakam olan 1 milyar dolarlık hasılatı aştı. Film izleyicilerden tam not aldı.

ensonhaber.com

Büyük ve gişe rekorları kıran filmlere bir yenisi daha eklendi. Buna göre; ünlü aksiyon John Wick serisi, 1 milyar dolarlık hasılat barajını aştı. Yapım şirketi Lionsgate, şimdiye dek elde ettiği gişe rakamlarıyla birlikte tüm serinin 1 milyar dolarlık hedefi aştığını duyurdu.

John Wick serisinin toplamda dört filmi var ve en sonuncusu, 425,3 milyon dolarla en yüksek hasılat yapan John Wick filmi oldu. Hala Japonya'da gösterimi süren John Wick 4 filmi, gelir elde etmeye devam ediyor.

Rekor hasılat

John Wick 3 - Parabellum, 326,7 milyon dolar kazanırken; John Wick2, 171,54 milyon dolar ve 2014'te çıkan orijinal film dünya çapında 87,8 milyon dolar kazandı.

Lionsgate Motion Picture Group Başkanı Joe Drake,

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