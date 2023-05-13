Samsun'daki inşaat kazısında 'mezar odası' çıktı 3’üncü derece SİT alanındaki kazı alanında mezar odası ortaya çıktı. Mezar odası korumaya alındı.

DHA

Samsun’un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Marmaris Sokak'ta bir süre önce inşaat temeli için kazı çalışması başladı.

Birkaç gün sonra kazı alanında Helenistik döneme ait olduğu belirtilen mezar odası bulundu.

3’üncü derece SİT alanı olan arazide, arkeoloji uzmanlarının gözetiminde yapılan inşaat kazısı sırasında ortaya çıkan mezar odası ile ilgili çalışma başlatıldı.

Mezar odasının temizliği yapıldı ve koruma altına alındı

Boş olan mezar odasının, temizliği yapıldıktan sonra korumaya alındığını söyleyen Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, “İlimizdeki SİT alanlarında müze uzmanları gözetiminde yapılan kazı sonucu ortaya çıkan mezar odası ile ilgili kurtarma kazısı yapmak amacıyla Bakanlığımıza bilgi verildi. Müze uzmanlarımız incelemelerine devam ediyor. Mezar odasının temizliği yapıldı ve koruma altına alındı.” dedi.

"Bu mezarların 3 bin yıllık bir tarihi varmış"

Bölgenin SİT alanı olduğu için daha önceki inşaat ve yol çalışmalarında da benzer durumlarla karşılaştıklarını söyleyen Karasamsun Mahallesi Muhtarı Hüseyin Yıldırım ise “Bu tür mezar odalarının içerisinden genelde bir şey çıkmaz. Mezardaki kişinin yaşadığı dönemi ve inançlarına göre kap- kacağı, takıları, gözyaşı şişesi veya kerpiçten yapılmış vazolar çıkıyor. Bu mezarların 3 bin yıllık bir tarihi varmış. Yapıt olarak güzel bir mezar. Sağlam çıksaydı güzel olurdu.” diye konuştu.