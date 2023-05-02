Usta yönetmen Duygu Sağıroğlu son yolculuğuna uğurlandı Senarist, yönetmen, sanat yönetmeni Duygu Sağıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Usta yönetmen pek çok projeye imza atmıştı.

AA

Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Duygu Sağıroğlu, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Fındıklı Yerleşkesi Osman Hamdi Bey Salonu'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

MSGSÜ Rektörü Prof. Dr. Handan İnci Elçi törende yaptığı konuşmada, Sağıroğlu'nun, sektördeki tecrübelerinin yanı sıra üniversitede uzun yıllar hocalık yaptığını, bunun bir nişanesi olarak da onursal profesörlük unvanı aldığını söyledi.

Elçi şu ifadeleri kullandı:

"Zihinlerde ürettikleriyle kalacak"

"Hepimiz her nefesimizde bir sona doğru ilerliyoruz ve asıl olan hep geride bıraktıklarımız olacaktır. Tabii bu nadide kişiliklerin biyografisinde ölüm bir son değil. Onlar eserlerinde, öğrencilerinde, zihinlerde öğrettikleriyle, ürettikleriyle hep devam edecek."

Çok sayıda öğrenci yetiştirdi

Handan İnci Elçi, sektördeki çalışmalarının yanı sıra Duygu Sağıroğlu'nun 1979'dan bu yana üniversitenin çeşitli bölümlerinde verdiği derslerle çok sayıda öğrenci yetiştirdiğinin altını çizdi.

Usta yönetmenin, bilgi ve birikimini yeni kuşaklara aktardığını dile getiren Elçi,

"Duygu Sağıroğlu'nun biyografisinde, sinemaya ve genel olarak kültüre yaklaşımını çok değerli ve önemli buluyorum. Bize ait olandan yola çıkmak, bu toprakların gerçekleriyle düşünmek ve üretmek..."

şeklinde konuştu.

Son yolculuğuna uğurlandı

Törenin ardından Sağıroğlu'nun Levent'teki Afet Yolal Camisi'ne getirilen naaşı, kılınan cenaze namazının ardından alkışlarla uğurlandığı Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Sağıroğlu için 4 Mayıs'ta Atlas Sineması'nda da bir anma toplantısı yapılacak.