taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.2727
Euro
6.038
Altın
1281.04
Borsa
90435.33
Gram Altın
217.22

Kuzey Kore lideri Kim Güney Kore liderine mektup yazdı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e, yeni yılda Kore Yarımadası'nda barış ve refahın devamı için çabaların sürmesi çağrısında bulunduğu bir mektup gönderdi.

AA | 30.12.2018 - 13:22..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, basına yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore lideri Kim, Devlet Başkanı Moon'a bugün şahsi bir mektup gönderdi." dedi.

BARIŞ MESAJIYLA YENİ YILINI KUTLADI

Sözcü Kim, açıklamasında, Kuzey Kore liderinin mektup aracılığıyla, yıl sonu tebriğinde bulunduğunu ve Kore Yarımadası'nda barış ve refah adına birlikte hareket etme niyetini aktardığını belirtti.

Kim, Kim Jong-un'un mektubunda, iki liderin yıl içinde üç kez bir araya gelerek birtakım önlemler aldığını ve "halkını askeri gerilimlerden ve savaş korkusundan kurtardıklarını vurguladığını" aktardı.

Kuzey Kore lideri Kim Güney Kore liderine mektup yazdı

''2019'DA SIK SIK BİR ARAYA GELELİM''

Kim'in, yıl sonuna kadar söz verdiği Seul ziyaretini gerçekleştirememiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını ifade ettiğini söyleyen sözcü, "Kuzey Kore lideri Kim, 2019’da Devlet Başkanı Moon ile sıklıkla bir araya gelmek ve barış ve refah konusundaki görüşmeleri ilerletmek istediğini belirtti." dedi.

Sözcü, Kim'in, Kore Yarımadası'nın, nükleer silahlardan arındırılması konusunu birlikte çözüme kavuşturmak konusundaki niyetini ifade ettiğini de sözlerine ekledi.

Kuzey Kore lideri Kim Güney Kore liderine mektup yazdı

KORELER ARASI YAKINLAŞMA

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. İki lider, eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Süresiz nafaka sisteminde değişiklik çalışmaları

Süresiz nafaka sisteminde değişiklik çalışmaları

91
Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

Öğrenciler, okulları yanarken hatıra fotoğrafı çektirdi

35
İlber Ortaylı: Sandaviççi dükkanı gibi özel okul açılıyor

İlber Ortaylı: Sandaviççi dükkanı gibi özel okul açılıyor

57
Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

Hollanda'dan Münbiç'e asker yollama önerisi

60
Polis kılığında dolaşan dolandırıcı yakalandı

Polis kılığında dolaşan dolandırıcı yakalandı

32
Taşeron işçilere asgari ücret zammı

Taşeron işçilere asgari ücret zammı

44
Şenol Güneş'in istediği yerli futbolcular

Şenol Güneş'in istediği yerli futbolcular

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir