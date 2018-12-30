Kuzey Kore lideri Kim Güney Kore liderine mektup yazdı

Güney Kore Devlet Başkanlığı Sözcüsü Kim Eui-kyeom, basına yaptığı açıklamada, "Kuzey Kore lideri Kim, Devlet Başkanı Moon'a bugün şahsi bir mektup gönderdi." dedi.

BARIŞ MESAJIYLA YENİ YILINI KUTLADI

Sözcü Kim, açıklamasında, Kuzey Kore liderinin mektup aracılığıyla, yıl sonu tebriğinde bulunduğunu ve Kore Yarımadası'nda barış ve refah adına birlikte hareket etme niyetini aktardığını belirtti.

Kim, Kim Jong-un'un mektubunda, iki liderin yıl içinde üç kez bir araya gelerek birtakım önlemler aldığını ve "halkını askeri gerilimlerden ve savaş korkusundan kurtardıklarını vurguladığını" aktardı.

''2019'DA SIK SIK BİR ARAYA GELELİM''

Kim'in, yıl sonuna kadar söz verdiği Seul ziyaretini gerçekleştirememiş olmasından duyduğu hayal kırıklığını ifade ettiğini söyleyen sözcü, "Kuzey Kore lideri Kim, 2019’da Devlet Başkanı Moon ile sıklıkla bir araya gelmek ve barış ve refah konusundaki görüşmeleri ilerletmek istediğini belirtti." dedi.

Sözcü, Kim'in, Kore Yarımadası'nın, nükleer silahlardan arındırılması konusunu birlikte çözüme kavuşturmak konusundaki niyetini ifade ettiğini de sözlerine ekledi.

KORELER ARASI YAKINLAŞMA

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 27 Nisan'da iki ülke sınırındaki Panmunjom ateşkes köyünde bir araya gelmişti. İki lider, eylül ayında Pyongyang'da bir araya gelmiş, gerilimi düşürme konusunda anlaşmaya varmıştı.