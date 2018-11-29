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Macron G20 Zirvesi'nde Selman'la görüşecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, G20 Zirvesi'nde Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşeceğini açıkladı.

AA | 29.11.2018 - 21:25..
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Hafta sonu Arjantin'de gerçekleşecek olan G20 Zirvesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geleceğini açıkladı.

Macron, G20 Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te Devlet Başkanı Mauricio Macri ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron G20 Zirvesi'nde Selman'la görüşecek

ZİRVEDE KAŞIKÇI CİNAYETİ MASAYA YATIRILACAK

Zirvede Avrupalı ülkelerle gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini görüşeceğini belirten Macron, cinayete ilişkin tüm gerçeklerin ortaya çıkmasını istedi.

"Türkiye ve Suudi Arabistan'da yürütülen soruşturmanın devam etmesini, olayın aydınlatmasını ve uluslararası toplumun bu sürece dahil olmasını istiyorum." ifadelerini kullanan Macron, Yemen konusunda önceliğinin insani yardımların hızlı bir şekilde ulaşması, savaşın bitmesi ve siyasi bir sürecin başlaması olduğunu da sözlerine ekledi.

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