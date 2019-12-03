Macron'dan Trump'a yanıt: Sözlerimin arkasındayım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ABD Başkanı Donald Trump arasında NATO geriliminde yeni bir gelişme yaşandı.

NATO'yu ölü bir beyin olarak tanımlayıp, Avrupa'nın müttefiklerini koruması için ABD'ye güvenemeyeceğini ve Avrupa'nın uçurumun kenarında durduğunu belirten Macron'un açıklamasını Trump, 'nahoş' ve 'hakaret' olarak nitelemişti.

"VERGİ UYGULAYACAK BİRİ VARSA O DA ABD'DİR"

Trump; "NATO'ya en çok Fransa'nın ihtiyacı var. Bu tarz açıklamalar çok tehlikeli. NATO'nun beyin ölümünün gerçekleştiğini söylemek çok aşağılayıcı. Fransa'nın Amerikan şirketlerine vergi uygulamasını istemiyorum, vergi uygulayacak biri varsa o da ABD'dir, Fransa değil." demişti.

"AÇIKLAMALARIMIN ARKASINDAYIM"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geri adım atmadı ve "Açıklamalarımın arkasındayım. Güçlü bir NATO'dan yanayım." dedi.

ZİRVEDEN ÇIKANLAR

NATO liderler zirvesindeki iki liderin basın toplantısından öne çıkan detaylar şu şekilde oldu:

ABD Başkanı Donald Trump, "ABD Başkanı Donald Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı ortak açıklamada, Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar; Fransa'dan ürün alımı konusu üzerinde çalışıyoruz. Amerikan şirketleri var, teknoloji şirketleri var. Benim için farketmiyor çünkü bunlar Amerikan şirketleri. Biz Amerikan şirketlerine vergi ödetmek istiyoruz. Biz şaraba vergi ödetmek istiyoruz. Suriye'de yakalanan çok sayıda terörist var.

DEAŞ'A KARŞI MÜCADELE

Çoğu Avrupa'dan. Cumhurbaşkanıyla konuşamadım daha siz teröristleri geri istiyor musunuz? Burada bir numaralı önceliğimiz DEAŞ'ın sonunu getirmek. Hala o bölgede savaşçılarımız var. DEAŞ'a karşı mücadelemizi tamamlamamız gerektiğini düşünüyorum. Bu teröristlerden kurtulmamız gerektiğini düşünüyorum. Yine DEAŞ'ın başka bir bölümünü yok ettik. Biz petrolü kendi güvencemiz altına aldık o yüzden petrolü kullanamayacaklar. Şimdi bu katkıların nereden geldiğini liste halinde tutuyoruz. Çok varlıklı olan insanlar da var katkıda bulunanlardan. Çok iyi bilgiye sahibiz. Çok şey oluyor çok şey gerçekleşiyor.

"TÜRKİYE İLE YAPTIRIM KONUSUNU GÖRÜŞÜYORUZ"

Fransa da çok yardımcı oldu. Hiç adil olmayan bir ticaret sistemimiz var. Yılda 150 milyon dolar kayıp yaşıyoruz. Türkiye ve Erdoğan'la iyi ilişkilerimiz var. Suriye'nin bir kısmından askerlerimiz çektik. Siz sınırınızda kimle istiyorsanız onlarla devriye gezebilirsiniz dedik. Askerlerin bazılarını petrol sahalarına konuşlandırdık, bazıları eve dönüyor. Türkiye ile yaptırım konusunu görüşüyoruz. Türkiye bizim patriot sistemimizi istiyordu fakat Obama izin vermiyordu. NATO bunu kullanıyor ancak Türkiye'ye bunu satmamışlar. Durumun iki yönü de var." dedi.

"NASIL S-400 ALIYORSUNUZ?"

Türkiye'den netlik beklediğini savunan Macron'un konuşmasından öne çıkanlar ise şöyle:

"Açıklamalarım tepki çekmiş olabilir ama bunların arkasındayım. ABD onlarca yıldır çok fazla yatırım yapıyor. bu konuda aynı fikirdeyim. Daha güçlü bir NATO'dan yanayım. NATO'nun temellerinin ne olacağıı konusunda net olmamız gerekiyor. Şu anda böyle bir netlik yok. Şu an bir hareket halinde olduğumuz için bunları daha önce dile getirmiştik. Dijital vergi konusu bunlardan birisi. Kökenleri ne olursa olsun bunlar yarış halinde. Bizim Türkiye ile çok işbirliğimiz oluyor... Bizim Türkiye tarafından netlik kazanmamız gerekiyor. Şu an iki açıklama var. Tam olarak bu müttefiğin bir parçası olup nasıl S-400 alıyorsunuz?"