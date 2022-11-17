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    Hadise, ameliyat oldu

    Evlenmesi ve boşanmasıyla son ayların en çok konuşulan ismi olan Hadise, ameliyat masasına yattı.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:48
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    Hadise, ameliyat oldu

    4,5 aylık evliliğini baskı gördüğü ve işlerinin engellendiği gerekçesiyle bitiren; evliliği süresince iptal etmek zorunda kaldığı konserleri nedeniyle yaklaşık 6 milyon lira zarara uğradığı söylenen Hadise ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    1,5 ayda zararı karşıladı

    Ünlü şarkıcı, boşanır boşanmaz sahne ücretine zam yaptı. Konser başına aldığı aldığı 350 bin lirayı 500 bin liraya çıkardı. Özel gecelerde sahne almak için ise 1,5 milyon lira talep etmeye başladı.

    Ses tellerinden ameliyat olacak

    Konser anlaşmaları yapan, evliliği süresince kaybettiği parayı misliyle kazanan Hadise, ses tellerinden ameliyat oldu.

    Hadise, ameliyat oldu #1

    Hadise, ameliyat oldu #2


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