15 Haziran reyting sonuçları açıklandı! Camdaki Kız finali reytinglere damga vurdu 15 Haziran 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve Türkiye Kupası finali ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

15 Haziran Perşembe reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Camdaki Kız”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Aldatmak”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Al Sancak” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Aldatmak”, 3.sırada “Camdaki Kız” dizisinin özeti yer aldı.