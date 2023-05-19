18 Mayıs reyting sonuçları açıklandı: Perşembenin galibi yine o dizi oldu! 18 Mayıs 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam, Cumhurbaşkanı Balkon Konuşması, Sinan Oğan Özel, Cumhur İttifakı Liderleri Açıklama programları ekranlarda yerini aldı. İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? 18 Mayıs Perşembe reyting sonuçları Total'de birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı. AB'de ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı. 20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.