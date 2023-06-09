8 Haziran Perşembe reyting sonuçları: Hayri'nin ölümü Camdaki Kız'ı zirveye taşıdı! 8 Haziran 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

8 Haziran Perşembe reyting sonuçları

Kanal D'de yayınlanan "Camdaki Kız" Total'de reytinglerde birinci sırayı alırken, Atv'de gösterilen "Aldatmak" ikinci sırada yer aldı. TRT1'de yayınlanan "Al Sancak" ise üçüncü sırayı elde etti.

AB'de ise "Camdaki Kız" birinci, "Aldatmak" ikinci ve "Al Sancak" üçüncü sırada yer aldı.