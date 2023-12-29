Acun Ilıcalı jüri koltuğunda döktürdü, stüdyoyu coşturdu! "Yetenek akıyor" O Ses Türkiye Yılbaşı Özel çekimleri sürüyor. Acun Ilıcalı bu kez jüri koltuğunda yer alacak. Ünlü televizyoncunun çekim sırasında dans ettiği görüntüler sosyal medyaya sızdı, kullanıcılar yoruma akın etti.

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ensonhaber.com

O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına dair sürpriz detaylar ortaya çıktı.

Beyaz Show'un planlarını değiştiren Beyazıt Öztürk'ün, bu özel gece için büyük bir sürpriz hazırlığı içinde.

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programında bu yıl yarışmayı Beyazıt Öztürk sunacak. Acun Ilıcalı ise jüri koltuğunda oturacak.

Meryem Uzerli, Murat Boz ve Ebru Gündeş'in jüri üyeliği görevini sürdüreceği ancak uzun süredir jüri koltuğunda yer alan Hadise'nin bu özel programa katılmayacağı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan programın yılbaşı çekimleri sosyal medyaya sızdı. Jüri koltuğunda oturan Acun Ilıcalı’nın dansı sosyal medyada gündem oldu.

Çiftetelli oynadı

Acun Ilıcalı'nın, jüri koltuğundan müziğe dansla eşlik etmesi objektiflere yansıdı. Ilıcalı’nın o dansına, “Ya adam düğününde bile oynamamıştı” gibi yorumlar yapıldı.