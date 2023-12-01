Adeta güneşle yıkandı! Fenomen Ece Ronay’dan cesur pozlar "Manzara alev alev" Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren ünlü şarkıcı ve fenomen Ece Ronay’dan cesur pozlar geldi. Güneşi selamlayan Ronay’ın iddialı pozlarına, takipçileri akın etti.

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Geçtiğimiz dönemlerde ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kendisini taciz ettiğini iddia eden fonemen Ece Ronay, yine gündemde.

24 yaşındaki Fenomen şarkıcı 2022 yılında nikah masasına oturduğu eski eşi Mehmet Bilir ile geçtiğimiz Mayıs ayında boşandı.

Sık sık eşi tarafından tehdit edildiğini dile getirerek gündeme gelen Ece Ronay, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

Yaklaşık 1,5 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından sık sık paylaşımlar yapıyor.

Güzelliğiyle nefes kesti

Fenomen Ece Ronay, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla takipçilerini mest etti. Saçlarının uzunluğu ise gözlerden kaçmadı.

Ece Ronay'ın cesur pozları kısa sürede binlerce beğeni alırken, saçlarının uzunluğu ise eleştirilerin hedefi oldu.

Bazı kullanıcılar saç boyunu yakıştırırken, bazı kullanıcılar beğenmediklerini dile getirdi.