Arka Sokaklar dizisi Dilan Polat göndermesi yaptı! Sahne gündem oldu… Kanal D’nin sevilen dizisi Arka Sokaklar’ın son yayınlanan bölümünde Dilan- Engin Polat çiftine gönderme yapıldı. Gönderme yapılan sahne gündeme bomba gibi düştü…

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ensonhaber.com

Türkiye’nin uzun süredir gündeminde olan Dilan- Engin Polat çifti Kızılcık Şerbeti’nden sonra Arka Sokaklar dizisine de konu oldu.

Ekranların sevilen dizisi Arka Sokaklar’da, Dilan Polat’ı canlandıran karakterin yaptığı canlı yayında ekrana tükürmesi ve herkesin kendilerini kıskandıklarını söylediği sahne ile resmen gönderme yapıldı.

Dizideki Hüsnü Çoban karakterinin, Dilan- Engin Polat çiftine yapılan operasyon sahnesinde, çifti canlandıran karakterlere, “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usül Kanunu ve Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Kanunu’na muhalefet. Bir de uyuşturucu var. Daha sayayım mı” şeklinde konuştuğu görüldü.