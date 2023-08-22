Arka Sokaklar yeni sezon başlıyor! 18. sezon 2. fragman yayınlandı Ekranların uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, uzun bir aradan sonra 18. sezonuyla ekranlara geri dönüyor. Yeni sürprizlerin yer aldığı diziden 2. fragman geldi. İşte Arka Sokaklar 18. sezon 2. fragmanı...

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Türk televizyonlarının unutulmaz yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor!

Fenomenleşmiş ve hafızalarda özel bir yere sahip olan dizi, uzun bir aradan sonra tekrar ekranlarda boy gösterecek.

Dizinin özgün konusu, sıcak karakterleri ve gerilim dolu sahneleri, izleyicileri her sezon daha da bağlamış, 17. sezonun ortasında ekranlara veda etmişti.

18. sezonuyla ekranlara geri dönüyor! Dizinin ikinci tanıtımıyla birlikte merak ve heyecan daha da artıyor.

Yeni sezon ne zaman?

Arka Sokaklar'ın yakında ekranlara geleceği belirtilirken, Eylül ya da Ekim aylarında izleyici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor.