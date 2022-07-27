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    Aslı Bekiroğlu cesur beyaz elbisesiyle mest etti! 'Yaz güneşi gibisin'

    Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu paylaştığı fotoğraflar ile sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.İşte Aslı Bekiroğlu'nun mest eden pozları..
    • 27.07.2022 - 16:18
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    Aslı Bekiroğlu cesur beyaz elbisesiyle mest etti! 'Yaz güneşi gibisin'

    Sosyal medyada paylaştığı videolar ile ünlenen ve ardından oyunculuğa yönelen Aslı Bekiroğlu sık sık gündeme gelerek isminden bahsettiriyor.

    Ünlü isim oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatı ile de adından söz ettirmeyi başarıyor.Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisini instagram hesabından paylaşarak gündem olan Aslı Bekiroğlu şimd paylaştığı pozlar ile gündeme geldi.

    Aslı Bekiroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı karelere  "Kilo vermek cok iyiymis abi" notunu düştü.İşte o kareler..

    Aslı Bekiroğlu cesur beyaz elbisesiyle mest etti! Yaz güneşi gibisin #1

    Aslı Bekiroğlu cesur beyaz elbisesiyle mest etti! Yaz güneşi gibisin #2

    Aslı Bekiroğlu cesur beyaz elbisesiyle mest etti! Yaz güneşi gibisin #3

    Aslı Bekiroğlu cesur beyaz elbisesiyle mest etti! Yaz güneşi gibisin #4


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