Camdaki Kız'da Hayri'nin eceli olan Laz Kızı bakın kimmiş! Meğer Cem Yılmaz'ın... Camdaki Kız dizisine yeni bir oyuncu dahil oldu. Dizinin kitabına göre Hayri'nin eceli olacak olan Laz Kızı'nı aslında hepimiz tanıyormuşuz. Camdaki Kız dizisinin Laz Kızı bakın kim çıktı...

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan Camdaki Kız dizisinin kadrosuna yeni bir isim dahil oldu.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız’ın nasıl biteceği merak ediliyordu.

Finale doğru yaklaşan dizinin kitabında Hayri’nin sonunu getirecek olan Laz Kızı, Nalan ve Türkan’ı büyük dertten kurtarıyor.

Türkan ise gördüğü rüyayı şu sözlerle ifade ediyor: “"Bir rüya gördüm. Kocaman bir akrep var. Ama Hayri görmüyor akrebi"

Hayri’nin eceli olan Laz Kızı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Diziye yeni dahil olan güzel oyuncu bakın aslında kimmiş!

Camdaki Kız Laz Kızı kimdir?

Aslen Slovenyalı olan Asya, Mimar Sinan Konservatuar mezunu. Avrupa’da klasik müzik üzerine dereceler aldıktan sonra Türkiye’ye döndü. Rising Star yarışmasıyla herkesi büyüledi.

Oyunculuk eğitimi de alan Alya, Cem Yılmaz ile reklam filminde oynadı. Ayrıca Öğretmen Kemal dizisinde rol aldı.

Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’ndaki şampiyonluk kutlamalarında sahne aldı. 'Kupalara Layıksın Sen Şanlı Galatasaray' tezahüratını seslendirdi.