Camdaki Kız'ın Laz Kızı dekolteli pozlarıyla akıl aldı! Gören hayran kaldı: "Hayri'den önce ben vuruldum" Camdaki Kız dizisinde Laz Kızı karakterine hayat veren şarkıcı Alya, Instagram pozlarıyla büyüledi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan Alya’nın dekolteli pozlarını görenler, yorumlarını peş peşe sıraladı.

Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolünde yer aldığı Camdaki Kız, adım adım finale doğru ilerliyor.

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan dizinin son bölümüne giderken, diziye Laz Kızı karakteri dahil oldu.

Laz Kızı karakterine ise şarkıcı Alya hayat veriyor. Aslen Slovenyalı olan Alya, 28 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Konservatuar mezunu olan Alya, klasik müzik üzerine flüt eğitimi aldı.

Yurt dışında dereceler aldıktan sonra Türkiye'ye dönen Alya, Cem Yılmaz ile reklam filminde oynadı.

Laz Kızı ile tanınmaya başlayan Alya'nın Instagram pozları ise görenleri hayran bırakmaya yetti.

Laz Kızı büyüledi

Düzgün fiziği ve duru güzelliği ile dikkat çeken Alya, Instagram hesabını da aktif olarak kullanıyor.

Ünlü ismin takipçileri "Hayri’den önce ben aşık oldum", "Laz kızı süpersin", "Laz kızı bir geldin pir geldin", "İyi ki geldin şu Hayri'yi al götür" yorumlarında bulundu.