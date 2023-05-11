Camdaki Kız'ın Türkan'ını bir de gerçekte görün! Hivda Zizan Alp ev haliyle büyüledi "Harikasın" Camdaki Kız dizisinde Türkan karakteriyle izleyicileri kendine hayran bırakan oyuncu Hivda Zizan Alp, ev halini takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncunun o pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Enis Arıkan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız dizisinde geçtiğimiz haftalarda Türkan karakteri dahil oldu.

Hayri'nin eşi olarak diziye dahil olan Türkan karakterini ünlü oyuncu Hivda Zizan Alp canlandırıyor. Oyunculuğuyla adından söz ettiriyor.

Dizide gösterdiği şivesinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çeken Hivda Zizan Alp, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

Dizide göründüğünden çok farklı olan Hivda Zizan Alp, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini büyülüyor.

Son olarak ev haliyle kamera karşısına geçen ünlü oyuncu, verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ev haline yorum yağdı

Mini kıyafeti ve ev topuzuyla poz veren Hivda Zizan Alp, sosyal medyanın gündemine oturdu. Görenler gözlerine inanamadı.

Sosyal medyada tamamen farklı olan Hivda Zizan Alp'in o pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

30 yaşındaki Hivda Zizan Alp, İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müzik Keman Bölümü’nden mezun oldu.

Ardından Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü’nü tamamladı ve sanat hayatına 2012 yılında adım attı.

2013 yılında ise oyunculuk kariyerine Kaçak dizisiyle adım attı. 2014’te ise Yeşil Deniz dizisindeki Arife rolüyle beğeni topladı. Çeşitli yapımlarda sergilediği başarısıyla çalışmalarına devam etti.

Daha önce de birçok dizide rol alan Hivda Zizan Alp dijital platformda yayınlanan Fi dizisinde rol aldı. Sefirin Kızı dizisinde de Elvan karakteriyle çok konuşuldu.