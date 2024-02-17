Canlı yayında söyledikleriyle şaşkına çevirdi: Kocamın abisiyle birlikte oldum Esra Ezmeci'nin programına yüzü maskeli şekilde çıkan bir kadın, kocası askerdeyken kayınbiraderiyle birlikte olduğunu anlattı. Ağızları açık bırakan kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim" dedi.

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ensonhaber.com

Beyaz TV'de Esra Ezmeci'nin sunuculuğunu yaptığı 'Yeni Baştan' programında pes dedirten bir olay ele alındı.

Yüzüne maske takarak çıkan Gönül isimli bir kadın, anlattıklarıyla adeta şaşına çevirdi.

Eşi askerdeyken kayınbiraderiyle birlikte oldu

Kocasını askerdeyken kayınbiraderiyle aldattığını itiraf eden kadın, "Eşim askerdeydi. Ben de boşluktaydım. Kayınbiraderimin de eşiyle sorunları vardı. Benim sürekli ilgilendi. Ben de çok etkilendim. Bunu söylemek çok zor geliyor bana...Herkes beni yargılayacak ve eleştirecek. Ama dayanamıyorum artık" şeklinde konuştu.

İlk çocuğunun kayınbiraderinden olabileceğini söyledi

İtiraflarını bir adım daha öteye taşıyarak ilk çocuğunun da kayınbiraderinden olabileceğini belirten kadın, "O dönem eşimle de kayınbiraderimle de bir ilişkim olmuştu. Eltimle altlı üstlü oturuyoruz. Eşimle aram iyi değilken Orhan'dan ilgi gördüm. Hem eşimle hem de Orhan ile bir ilişkim oldu evlenmeden önce... " ifadelerine yer verdi.