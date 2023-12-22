Cuma dizileri! İşte 22 Aralık 2023 yayın akışları: TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star... Cuma günü birbirinden iddialı yapımlar, seyircilerle buluşuyor. Özellikle Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizilerinde tansiyon iyice yükseliyor. İşte 22 Aralık Cuma TV'dekiler...

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Bir iş haftası daha geride kalırken, TV karşısında uzanmanın hayalini kuranlar "bugün neler yayınlanacak" merak ediyor.

Kanallar arasında gezinen seyirciler, yayın akışlarına göz atıyor.

Cuma günleri Türk televizyonunda nabızların yüksek olduğu bir gün.

Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, İllegal Hayatlar, Yalı Çapkını, Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef Türkiye izlenecek.

Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.

İşte 22 Aralık TV yayın akışları...

ATV yayın akışı

07:00 Kahvaltı Haberleri

09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Ateş Kuşları

Kanal D yayın akışı

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Camdaki Kız

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar

Star TV yayın akışı

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Haber

19:00 Yalı Çapkını

Fox TV yayın akışı

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Kızıl Goncalar

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 İllegal Hayatlar (Yerli Sinema)

TRT 1 yayın akışı

07:00 Elimi Bırakma

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

14:50 Diriliş Ertuğrul

17:40 Lingo

19:50 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

Show TV yayın akışı

08:00 Bu Sabah

09:45 Arak

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

TV8 yayın akışı

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star