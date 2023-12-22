Cuma dizileri! İşte 22 Aralık 2023 yayın akışları: TRT 1, Kanal D, ATV, Show TV, Star...

Bir iş haftası daha geride kalırken, TV karşısında uzanmanın hayalini kuranlar "bugün neler yayınlanacak" merak ediyor.
Kanallar arasında gezinen seyirciler, yayın akışlarına göz atıyor.
Cuma günleri Türk televizyonunda nabızların yüksek olduğu bir gün.
Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, İllegal Hayatlar, Yalı Çapkını, Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef Türkiye izlenecek.
Kanal D, ATV, TRT1, Star TV, Show TV, Fox TV, TV8 izleyicileri için günün yayınlarını derledik.
İşte 22 Aralık TV yayın akışları...
ATV yayın akışı
07:00 Kahvaltı Haberleri
09:20 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Ateş Kuşları
Kanal D yayın akışı
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Camdaki Kız
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
Star TV yayın akışı
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetiş İle Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Haber
19:00 Yalı Çapkını
Fox TV yayın akışı
08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Kızıl Goncalar
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 İllegal Hayatlar (Yerli Sinema)
TRT 1 yayın akışı
07:00 Elimi Bırakma
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:10 Seksenler
14:50 Diriliş Ertuğrul
17:40 Lingo
19:50 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Sen Türkülerini Söyle
Show TV yayın akışı
08:00 Bu Sabah
09:45 Arak
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Kızılcık Şerbeti
TV8 yayın akışı
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star