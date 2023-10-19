Dilan Polat'ın 2015 yılındaki arşivi ortaya çıktı: Estetikle kendini baştan yaratmış! Gören tanıyamadı Şu sıralar hakkında açılan soruşturmalar ile başı dertte olan Dilan Polat'ın 2015 yılında çektirdiği kareler gündeme bomba gibi düştü.

ensonhaber.com Vergi kaçakçılığı ve kara para aklama iddialarıyla gündemde olan Dilan Polat, bir dönem doğum fotoğrafçılığı yapıyordu. Demet Akalın'ın sık sık paylaştığı Dilan Polat, Ataşehir'de güzellik merkezi açtıktan sonra hızla değişmeye başladı. Estetik operasyonlar uygulamaya başlayan Dilan Polat'ın 2015 yılındaki halinden eser bile kalmadı. İddialarla gündemden düşmeyen Dilan Polat'ın estetiksiz hali de yeniden gündem oldu. Dilan Polat'ın eski hali dumur etti Dilan Polat'ın 2015 yılında çektirdiği kareleri görenler, tanımakta zorluk çekti ve şaşkınlığa uğradı. Polat'ın estetiksiz hali çok konuşuldu. Burnu ve dudağı başta olmak üzere yüzünden dolgu işlemleri bulunan Polat için "Eski halinden eser yok" ve "Parayla kendini baştan yaratmış" yorumları yapıldı . Öte yandan Engin Polat'ın da estetiksiz ve zayıf halini görenler tanımakta güçlük çekti.