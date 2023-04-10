Ebru Yaşar'ın eski kareleri ortaya çıktı, gören tanımakta güçlük çekti! "Estetiklendiniz" Sevilen şarkıcı Ebru Yaşar'ın eski kareleri görenleri hayrete düşürdü. Estetiksiz kareleri sosyal medyada gündem olan Ebru Yaşar'a hayranları, "Değişimin böylesi" dedi. Yaşar ise "Değiştiğim için mutluyum" demişti.

8 Ağustos 1977 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ebru Yaşar, imza attığı şarkılarla herkesin gönlünde taht kurdu.

Her daim kariyeri ile gündeme gelen Yaşar, dillerde uzun süre söylenen şarkıları hayranlarıyla buluşturdu.

2015 yılında Necat Gülseven ile evlenen ve iki ikiz çocuğu dünyaya getiren Yaşar, aile hayatıyla da göz dolduruyor.

Hem şarkıları hem de yaşam tarzıyla ilgi çeken şarkıcı, depremde de yaptığı hareketle gönülleri kazanmıştı.

Yaşar, Kahramanmaraş'ta enkazda vefat eden küçük kızı Irmak Leyla'nın elini tuttuğu görüntüsüyle yürekleri dağlayarak simgesi olan Mesut Hançer'e, bir evini hediye etti.

Her hareketiyle hayranlarının takibinde olan sevilen şarkıcı, bu defa estetiksiz kareleriyle gündem oldu.

Ebru Yaşar'ın yıllar önce çektirdiği kareleri ise görenleri bir hayli şaşırttı.

İşte Ebru Yaşar'ın estetiksiz hali

Estetikli haliyle çok konuşulan Ebru Yaşar'ın eski hali görenleri şoke etti. Geçirdiği operasyonlarla çok farklı bir görünüme sahip olan sanatçının doktoru merak edildi.

En çok dinlenen kadın sanatçılar arasında yeri alan Yaşar'ın güzelliği de beğeni topluyor.

Yıllar içinde çok farklı bir görünüme sahip olan Ebru Yaşar'ın yüzünde bir tek gamzesinin değişmemesi ise takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Ebru Yaşar bir dönem İbo Show'a konuk olmuş ve estetiksiz halinin ekrana getirilmesi üzerine, "Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" demişti.

Yaşar, verdiği bir röportajda da, "Eski halimle gündeme gelmek beni rahatsız etmiyor. Hatalarımız, sevaplarımız ve değişimlerimizle göz önünde olmamız çok normal.

Kim ne derse desin eski halimi de çok seviyorum. Değişmeyip yerimde saysaydım o zaman yüzüme bakılmazdı. Değiştiğim için mutluyum" ifadelerini kullanmıştı.