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TikTok videoları ile sık sık gündeme gelen fenomen Ece Ronay, magazin gündeminin de konuşulan isimleri arasına girdi.
Şimdilerde güzellik salonu işleten Ronay, geçtiğimiz sene oğlu Miran'ı kucağına aldı.
Doğum kilolarından kısa sürede kurtulan fenomen, fit görüntüsüne tekrar kavuştu.
Fiziğinden ödün vermeyen Ece Ronay, pozlarıyla da iddiasını ortaya koyuyor.
Tulumlu Ece
Tulumu ile pencere kenarında poz veren fenomen Ece Ronay, Instagram'a damga vurdu.
Takipçilerinin beğenmeden geçemediği pozlar, görenleri mest etti.
İşte Ece Ronay'ın cesur kareleri...