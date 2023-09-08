Gönül Dağı 104. Bölüm 2. Fragman: Selma acı çekiyor, Ali ölüyor… Taner çok bedel ödeyecek! TRT 1'in reyting rekortmeni Gönül Dağı dizisi, yeni sezonuyla bomba gibi geliyor. Diziden 2. fragman geldi. Yeni bölüm izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Taner'in oğlu uçurumdan düşüyor. Öte yandan aşk acısı çeken Selma Öğretmen... İşte Gönül dağı 104. bölüm 2. fragmanı!

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ensonhaber.com

Berk Atan, Semih Ertürk ve Cihat Süvarioğlu’nun başrollerini üstlendiği Gönül Dağı, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yazar Mustafa Çiftçi’nin bozkır hikayelerinden esinlenerek çekilen dizinin yapımcılığını Ferhat Eşsiz, yönetmenliğini Yahya Samancı üstleniyor. Senaryosunu ise Ali Asaf Elmas, Mustafa Becit ve Teoman Gök kaleme alıyor.

Bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı ve sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan dizinin yeni sezon fragmanı da ilgi çekmeyi başardı.

24 Haziran’da sezon finaline giren Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü heyecanla bekleniyor.

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Selma Öğretmen “Yıllar geçti, niye bitmiyor benim bu içimdeki yangın?” sözleriyle fragmana damga vurdu.

Diğer yandan fragmanın sonunda Taner’in oğlu ali uçurumdan düşüyor. Sosyal medyada Ali’nin ölmüş olabileceği söylenenler arasında.