Gönül Dağı 110. bölüm fragmanı: Selma Öğretmen Taner'e neler dedi neler... Dilek'in ruhu iş başında! Gönül Dağı'nın yayınlanan son fragmanında, Selma Öğretmen'in Taner'i reddettiği anlar izleyenleri şoke etti.

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ensonhaber.com

TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, rekor kırmaya devam ediyor...

Cumartesi günleri ekran başına kilitleyen dizi, yayınlanan son fragmanıyla da olay oldu.

Fragmanda; Taner ve Selma'nın sınıfta yan yana oturduğu ve uzun zaman sonra yüzleştiği görüldü.

Dilek'ten kalan yüzüğünü çıkarmayan Taner, Selma'nın sözleriyle bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Selma Öğretmen "Olmaz" dedi

Taner'in geçmişinden tam anlamıyla kurtulamadığını söyleyen Selma Öğretmen, olmayacaklarını söyledi.

Bu sözlerin ardından hüzne boğulan Taner ise ne yapacağını şaşırdı...

Bir acı detay ise Selma'nın babasından geldi. Babasının kuyuya düştüğünü öğrenen Selma'nın yardımına Taner koştu.