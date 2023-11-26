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TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, Cumartesi günlerine damga vurmaya devam ediyor.
Reyting rekorları kıran dizi, bu hafta herkesi üzen ve gözyaşlarına boğan bir bölümle ekrana gelecek.
Yayınlanan son fragmanda da bölümün sinyali verildi...
Veysel ile vakit geçirirken kalp krizi geçiren Düğüncü Muammer, ameliyat masasından kalkamayacak.
Veysel yıkılacak!
Babasını kaybeden Veysel ve Doktor Kenan'ı ise zor günler bekliyor. Kasabayı kedere boğacak bu ölümle birlikte Elif Hemşire geri dönecek.
Eski oyuncuların kadrodan sırasıyla ayrılması da seyirciyi isyan ettiren konuların başında geliyor.