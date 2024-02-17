Haberler



Medya



Gönül Dağı’na veda etti; Kasaba hüngür hüngür ağladı! İşte yeni dizisi…

Gönül Dağı’na veda etti; Kasaba hüngür hüngür ağladı! İşte yeni dizisi… TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, oyuncu değişikliğiyle gündeme geldi. Dizinin favori karakteri veda ederek yeni bir projeye imza attı.