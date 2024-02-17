Gönül Dağı’na veda etti; Kasaba hüngür hüngür ağladı! İşte yeni dizisi…

Her Cumartesi TRT 1 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Gönül Dağı dizisi, hayranlarını şaşırttı.
Başrollerinde Berk Atan, Melis Sevinç, Semih Ertürk, Cihat Süvarioğlu, Hazal Çağlar gibi isimlerin yer aldığı dizide ayrılık gündeme oturdu.
Dizinin başından beri herkesin favorisi haline gelen Zahide karakteri ayrılışıyla hem arkadaşlarını hem de hayranlarını üzmüştü.
Başarılı oyuncu Ecem Özkaya’nın diziden ayrılışı, sevenleri tarafından hüzünle karşılanmıştı.
Ancak oyuncunun yeni adresi belli oldu. Üstelik Show TV’de…
O diziyle geri döndü
Gönül Dağı'nın sevilen oyuncularından Ecem Özkaya, ayrılığıyla deprem etkisi yaratmıştı. Ünlü oyuncu Show TV'nin yeni dizisi Bahar ile ekranlara geri döndü.
İlk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Bahar dizisinde, Rengin karakterine hayat veriyor.