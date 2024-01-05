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TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı, oyuncu kadrosuyla da beğeni topluyor.
Dizide Asuman karakterine hayat veren Hazal Çağlar, izleyicileri mest eden isimler arasında yer alıyor.
Ramazan'ı canlandıran Cihat Süvari ile muhteşem bir uyum yakalayan Hazal Çağlar, ününe ün kattı.
1995 doğumlu oyuncu, güzelliğiyle de kendine hayran bırakıyor.
Fiziği beğenildi
Esmer güzeli Hazal Çağlar'ın sosyal medyadaki paylaşımı damga vurdu.
Straplez elbisesiyle poz veren Çağlar, dekoltesini öne çıkardı.
Gönül Dağı'nın Asuman'ını gerçekte görenler, gözlerini alamadı.
İşte o pozlar...