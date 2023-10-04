Gönül Dağı'nın günü değişti! ŞOKE EDEN GELİŞME DUYURULDU: Gönül Dağı CANLI İZLE... TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Dizinin yayın gününün değiştiği söylendi.

ensonhaber.com TRT ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisi, dördüncü sezonuyla devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde peş peşe fragmanı yayınlanan dizinin günü ise Cumartesi... Ancak sosyal medyadan dizinin günün değiştiğine dair bazı yorumlar yapılmaya başlandı. Peki, Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte yanıtı... Gönül Dağı'nın günü değişmedi! Youtube üzerinden yayın yapan bazı kanallar, Gönül Dağı'nın günün değiştiğine dair yanlış bir algı yarattı. Ancak dizinin günü değişmedi. Youtube üzerinden yayınlananlar ise dizi analizine dair detayları içeriyor. Gönül Dağı 7 Ekim Cumartesi günü saat 20 sıralarında TRT ekranlarında olacak. DİZİNİN TEKRARLARI İÇİN TIKLAYINIZ