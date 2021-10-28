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- Google da şaşırdı! Hadise mi Gigi Hadid mi karar veremedi
Google da şaşırdı! Hadise mi Gigi Hadid mi karar veremedi
- Haber Merkezi
- 28.10.2021 - 18:11
Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, daha önce de pek çok hata ile gündeme gelmiş ve arama yapılırken yanlış sonuçların çıktığı birçok örnekle karşılaşılmıştı.
Dünyaca ünlü model Gigi Hadid ve Hadise ile ilgili yaşanan olay ile birlikte bu örneklere bir yenisi daha eklenmiş oldu.
GOOGLE'IN GİGİ HADİD HATASI GÜLDÜRDÜ
Google'ın Hadise ve dünyaca ünlü model Gigi Hadid'i karıştırması, dikkatli kullanıcıların gözünden kaçmadı.
Google arama çubuğunda, Gigi Hadid'in ismi aratıldığında ekrana gelen görseller arasında ünlü sanatçı Hadise'nin fotoğrafı da yer aldı.
Yaşanan karışıklık, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Tİ'YE ALDILAR
Bazı sosyal medya kullanıcıları, durumu tiye alıp "Hadise Hadid" yorumunda bulundu.
Ancak fotoğrafla ilgili gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. İkilinin fotoğraflarının birleşik olarak paylaşıldığı yani Hadise'nin fotoğrafının tek başına çıkmadığı görüldü.
İşte o fotoğraf...