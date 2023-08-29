Görenlerin dibi düşüyor! Selena’nın Ceren Öğretmen’i değişimiyle hayran bıraktı Bir döneme damga vuran Selena dizisinde İngilizce öğretmeni Ceren karakterine hayat veren Zeynep Aktuğ, değişimiyle herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncunun son hali beğeni topladı.

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2006-2009 yılları arasında ATV'de yayınlanan Selena dizisi, oyuncularının değişimleriyle gündeme geliyor.

Kadrosunda Sinem Kobal, Burak Keser, Zuhal Topal, Gizem Güven ve Ümit Erdim gibi oyuncuları bulunduran Selena dizisi ile uzun süre adından söz ettirmişti.

Dizide 'İngilizce öğrenip ne yapacaksınız Euro yoksa' repliğiyle tanınan İngilizce öğretmeni Ceren, değişimiyle ağızları açık bıraktı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla hayran bıraktı

Ceren karakterine hayat veren ünlü oyuncu Zeynep Aktuğ, son dönemlerde sosyal medya hesabını aktif kullanıyor.

Yüksek takipçisi bulunan Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar kısa sürede beğeni rekoru kırıyor.

Ünlü oyuncunun hayranları "Ekranda görmeyi çok özledik”, “İzinden gidiyoruz kraliçe”, “İkon cidden” gibi yorumlar yapıyor.

Babası kendisinden de ünlü!

Zeynep Aktuğ'un babası da en az kendisi kadar ünlü çıktı.

Meğer Aşk-ı Memnu dizisinde Hilmi Önal karakterine hayat veren, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Recep Aktuğ, ünlü oyuncunun babasıymış.