Kısmetse Olur'un fenomen güzeli Aybüke cesur çıktı! O pozlar dudak ısırttı...

Kısmetse Olur'a katılan TikTok fenomeni Aybüke Çangal'ın Instagram hesabındaki paylaşımları beğeni topladı.

5 yıl aranın ardından seyircilerin yoğun isteği üzerine yeniden başlayan Kısmetse Olur, YouTube'da devam ediyor.

9 erkek ve 9 kadın adayın aşkı aradığı Kısmetse Olur:Aşkın Gücü, her bölümüyle sosyal medyaya damga vuruyor.

Dikkat çeken yarışmacılardan biri ise adını TikTok'ta duyuran ve geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Aybüke Çangal oldu.

Kısmetse Olur'un fenomen yarışmacısı Aybüke, programda olduğu kadar sosyal medyada da ilgi çekiyor.

Şarkıcı Çakal'ın ismini boynuna dövme yaptıran Aybüke, Kısmetse Olur evinde aşkı arıyor.

Kısmetse Olur'un gamzeli güzeli

Instagram hesabını aktif kullanan 21 yaşındaki Aybüke, pozlarıyla görenleri mest etti.

Hayatına dair paylaşımlar yapan Aybüke, cesur pozlarıyla beğeni topluyor.

Yarışmada Tolga Kandemir ile yakınlaşan Aybüke'nin fiziği ve güzelliği kısa sürede ön plana çıktı.

İzleyicilerin yakından takip ettiği Kısmetse Olur Aybüke'nin iddialı karelerine binlerce beğeni ve yorum geldi.

İşte bazı paylaşımları...