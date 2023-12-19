Her Cuma Star TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Kızılcık Şerbeti, reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Son bölümüyle ekran başındakileri adeta büyüleyen diziden yeni fragman geldi.
Başrollerini Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Sibel Taşçıoğlu gibi deneyimli ve yetenekli oyuncuların üstlendiği Kızılcık Şerbeti, sürükleyici hikayesiyle gönüllerde taht kurdu.
Yeni bölümü heyecanla beklenen diziden büyük bir sürpriz geliyor. Bakın yeni bölümde neler olacak…
Evden kovuldu
Apo'yla aşkını duyuran Alev, yargı dağıtmaya devam ediyor. Sık sık Ünal ailesini ziyaret ederek ortamı geriyor.
Fatih'in Alev'i ve babasını "Geberin gidin" sözleriyle evden kovduğu anlar fragmana damga vurdu.
Öte yandan Ömer, Kıvılcım'ı karşısına alıp her şeyi anlatıyor. Ancak Kıvılcım'dan geri dönüş olmayacak.
İşte Kızılcık Şerbeti 44. bölüm 2. fragmanı...