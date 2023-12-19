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Kızılcık Şerbeti 44. bölüm 2. fragman: Metres Alev kovuldu, hayaller suya düştü

Kızılcık Şerbeti 44. bölüm 2. fragman: Metres Alev kovuldu, hayaller suya düştü Her Cuma Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan Kızılcık Şerbeti’nden bomba gibi bir fragman geldi. Milyonlarca insan Alev ve Apo’nun aşkını konuşurken, evden kovuluşu şaşırttı. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı…