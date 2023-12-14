Kızılcık Şerbeti’nin sinsi gelini Nilay’ın annesi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide… Son dönemde gündemden düşmeyen Kızılcık Şerbeti dizisinde, Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek’in annesi de ünlü çıktı. Meğer aynı dizidelermiş…

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Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline geldi.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Son zamanlarda ise karakterleriyle gündemden düşmüyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek, gösterdiği üstün oyunculuk performansıyla dikkat çekiyor.

Ünlü oyuncunun özel hayatı da kendisi kadar merak ediliyor.

Annesiyle aynı dizideymiş

Feyza Civelek'in annesi de kendisi gibi ünlü çıktı. Meğer aynı dizide yer alıyorlarmış...

Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek’in annesi, Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Melis Civelek çıktı.

Melis Civelek kimdir?

Televizyon dünyasının önemli isimlerinden biri olan Melis Civelek, kariyerine çeşitli kanallarda genel müdürlük ve genel yayın yönetmenliği görevleriyle başladı.

ATV, Kanal D, Star TV gibi önemli kanallarda çalıştıktan sonra 2014 yılında Show TV'nin genel yayın yönetmenliğini üstlenen Civelek, bir yıl sonra bu görevinden ayrılarak senaryo yazarlığına odaklandı.

İlk büyük çıkışını yakaladığı Adını Feriha Koydum dizisi, sektördeki kariyer yolculuğunun başlangıcı oldu.

Bu başarılı işin ardından Güllerin Savaşı, Asla Vazgeçmem, Yasak Elma, Sol Yanım ve Bir Umut Yeter gibi sevilen dizilerde de imzası bulunmaktadır.

Melis Civelek, 12 yıllık senaristlik kariyeri boyunca televizyon sektörüne 7 önemli projede imza atmıştır.

Sadece senaryo yazarlığıyla değil, aynı zamanda senaryo ekiplerinde aktif olarak yer alarak başarılı işlere imza atmıştır.