Konuşanlara damga vuran Can Yaman itirafı! Sarhoş kadına yaptıkları Hasan Can Kaya'yı şoke etti!

Konuşanlar programında yine şoke eden anlar yaşandı. Ünlü oyuncu Can Yaman'ın sarhoş bir kadına yaptıkları ağızları açık bıraktı. Hasan Can Kaya bile şaşkınlığını gizleyemedi. İşte detaylar...

İlk olarak Youtube platformunda izleyicileriyle buluşan Hasan Can Kaya'nın sunduğu Konuşanlar programı büyük ilgi görmüştü.

Ardından ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın dijital platformu olan EXXEN'de yeni bölümleri yayınlanmaya başladı.

Her bölüm farklı konuklarla izleyicileri güldüren Hasan Can Kaya, bir konuğa mikrofon uzattı.

Mikrofonu eline alan Oryantal Arzu, Can Yaman ile yaşadığı bir anıyı paylaştı. Duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Bakın Can Yaman sarhoş kadına ne yapmış!

İzleyici olarak katılan Arzu isimli kadın, ünlü oyuncu Can Yaman ile yaşadığı bir anısını paylaştı.

Bir mekanda alkol içip sarhoş olduğunu belirten Arzu, Can Yaman'ın kendisini kucağına aldığını ve kusturmaya çalıştığını dile getirdi. Anlattıkları herkesi şaşkına çevirdi.

Daha sonra kendisini eve bıraktığını belirten Arzun, "Bir gün kız arkadaşımla kulübe gittik. Kafam baya güzel oldu. Sonra gözümü bir açtım ki koridorda biri almış beni kucağına... O kişi Can Yaman. Kız arkadaşım bana sonradan anlatıyor. Can Yaman beni bir yandan kusturmaya çalışıyor, Anıl Tetik var o da su atıyor suratıma. Heykel gibi çocuk bir şeyler yapıyor bana." dedi.

Bu anıyı şaşkınlıkla dinleyen Hasan Can Kaya ise, “Adama karizma yapmak için gelmişsin Para versen ayarlayamazsın” sözleriyle herkesi güldürdü.