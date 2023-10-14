Masterchef yarışmacısının müstehcen pozları olay oldu! Meğer Onlyfans’a… MasterChef ABD yarışmasının unutulmaz yıldızlarından biri olan Paige Jimenez, sıradışı bir kararla adından sıkça söz ettiriyor. Paige Jimenez, şef olarak çalışırken maddi anlamda istediği başarıyı elde edemedi. Onlyfans platformunda müstehcen fotoğraflarıyla kazancını katladı. İtirafı ise şoke etti.

ensonhaber.com

MasterChef ABD'nin ünlü yarışmacısı Paige Jimenez, kariyerinde farklı bir yola saparak büyük yankı uyandırıyor.

Şeflik kariyeri boyunca istediği başarıyı elde edemeyen Jimenez, son dönemde popülerleşen OnlyFans platformuna adım atarak gelirini büyük ölçüde artırdı.

Ancak bu platformdaki etkinliği, geleneksel bir şekilde düşünülen şef kariyeriyle çelişiyor.

Müstehcen pozlarıyla gündemde!

Paige Jimenez, OnlyFans'da cesur pozlar vererek büyük bir hayran kitlesi edindi ve bu platformdan önemli bir gelir elde etti.

Özellikle müstehcen fotoğraflarıyla gündemde olan Jimenez’in, babasıyla ilgili yaptığı itiraf şoke etti.

İtirafı olay oldu!

Onlyfans’ta çırılçıplak soyunan Paige Jimenez, babasının müstehcen fotoğraflarını görmediği için minnettar olduğunu söyledi.

Paige Jiminez daha önce kazancına ile ilgili "OnlyFans'tan, nisan ayından bu yana 32 bin dolar kazandım. İvmeyi yüksek tuttuğumdan emin oldum." demişti.