Melisa Döngel, Galatasaraylı futbolcuyla aşk mı yaşıyor! Magazin gündemine oturan iddia Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in ünlü futbolcuyla aşl yaşadığı iddia edildi. İşte sosyal medyada yer alan iddiay göre Melisa Döngel'in yeni sevgilisi...

ensonhaber.com

Ünlü oyuncu Melisa Döngel sosyal medyada paylaştığı pozlar ve özel hayatı ile dikkat çekmeye devam ediyor.

Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Melisa Döngel sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor.

18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 24 yaşındaki Melisa Döngel birçok dizide rol aldı.

Melisa Döngel, Arka Sokaklar, Hangimiz Sevmedik, Bizim Hikaye, Sadakatsiz, Kusursuz Kiracı, Aşk Mantık İntikam ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi başarılı projelerde yer aldı.

Aşk hayatı ile zaman zaman gündem olan Melisa Döngel, Rapçi Sefo ile kısa süreli bir birliktelik yaşamış ve ilişkiyi noktalamıştı.

İddia göre Melisa Döngel yeni bir aşka yelken açtı. Melisa Döngel'in ünlü futbolcuyla aşk yaşadığı iddia edildi.

TV8'de yayınlanan Aramızda Kalmasın programından Umut Ünver'in özel haberine göre Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper, Melisa Döngel ile aşk yaşıyor.