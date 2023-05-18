Müge Anlı hamile mi? İddialara yanıt... Ekranların sevilen yüzü Müge Anlı'nın bebek beklediği iddiaları, magazin gündemine geldi.

Ünlü gazeteci ve sunucu Müge Anlı, "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Faili meçhul cinayetleri aydınlatan Anlı, tavırları ve karakteriyle beğeni topluyor.

Geçtiğimiz aylarda Emniyet Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile dünya evine giren Anlı'nın özel hayatına dair detaylar hayranları tarafından sık sık araştırılıyor.

İlk eşi Burhan Akdağ ile 2 kez nikah masasına oturan ve bu evliliğinden Lidya isminde bir kızı olan Anlı'yla ilgili şoke eden bir iddia ortalığı karıştırdı.

"Bebek geliyor" iddiası

49 yaşındaki ünlü sunucunun hamile olduğuna dair söylentiler magazin gündemine bomba gibi düştü.

Anlı'dan konuya dair bir açıklama gelmedi.