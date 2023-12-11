Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'ten yeni pozlar! "Ters kelepçeden sonra" Sosyal medyadaki müstehcen pozları nedeniyle gözaltına alınan fenomen Gizem Bağdaçiçek, paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor.

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Onlyfans içerik üreticilerinden Gizem Bağdaçiçek, pozlarıyla sık sık sosyal medyanın gündemine geliyor.

1992 doğumlu Bağdaçiçek, "müstehcenlik" gerekçesiyle gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan ünlü fenomen, paylaşımlarına devam ediyor.

Yeni pozlar verdi

Kostümleri ve açık pozlarıyla hem para kazanan hem de dikkatleri çeken Gizem Bağdaçiçek'e ilginç yorumlar geliyor.

Gizem Savage olarak tanınan fenomen, X ve Instagram'da sık sık gündem oluyor.

İşte Onlyfans fenomeni Gizem Bağdaçiçek'in yeni pozları...