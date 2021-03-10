Pelin Öztekin kimdir? Rasim Öztekin'ın kızı Pelin Öztekin kaç yaşında? Pelin Öztekin'in biyografisi..

Babası Rasim Öztekin'in ölümüyle yıkılan oyuncu Pelin Öztekin, Ses Tiyatrosu'nda yapılan törende sahneye çıktı. Hayatına dair bilgiler merak konusu olan Pelin Öztekin kimdir? İşte detaylar..

Kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat eden usta oyuncu Rasim Öztekin'e veda töreninde konuşma yapan kızı Pelin Öztekin, duygu dolu anlar yaşadı.

Oldukça üzgün olduğu görülen Pelin Öztekin, sahneye çıkarak kaybettiği babası hakkında "Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlar babası gibi oyuncu olan Pelin Öztekin'e dair bilgileri araştırıyor. Pelin Öztekim kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? gibi sorular gündemin merak edilen konuları arasında..

İşte Pelin Öztekin'in hayatı ve biyografisi..

PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?