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- Pelin Öztekin kimdir? Rasim Öztekin'ın kızı Pelin Öztekin kaç yaşında? Pelin Öztekin'in biyografisi..
Pelin Öztekin kimdir? Rasim Öztekin'ın kızı Pelin Öztekin kaç yaşında? Pelin Öztekin'in biyografisi..
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 14:10
- Güncelleme : 10.03.2021 - 14:12
Kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat eden usta oyuncu Rasim Öztekin'e veda töreninde konuşma yapan kızı Pelin Öztekin, duygu dolu anlar yaşadı.
Oldukça üzgün olduğu görülen Pelin Öztekin, sahneye çıkarak kaybettiği babası hakkında "Ben burada büyüdüm. Bu sahneye böyle çıkmak istemezdim. Onu çok seviyorum. Herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Vatandaşlar babası gibi oyuncu olan Pelin Öztekin'e dair bilgileri araştırıyor. Pelin Öztekim kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? gibi sorular gündemin merak edilen konuları arasında..
İşte Pelin Öztekin'in hayatı ve biyografisi..
PELİN ÖZTEKİN KİMDİR?
Pelin Öztekin,1987 yılında İzmit’te doğdu. Babası ünlü tiyatrocu Rasim Öztekin’dir. Annesi ise Rasim Öztekin'in ilk eşi Zeynep Aslıhan İsbay'dır.
İlk ve ortaöğretimini İstanbul Fenerbahçe’de bulunan Nurettin Teksan okulunda tamamlamıştır. Liseyi de Fenerbahçe Lisesi’nde okumuştur.
Orta okulu bitirdikten sonra bir sene Pera Güzel Sanatlar Lisesinde tiyatro eğitimi almış ayrıca bir dönemde Fransa da Ecole des Roches da dil eğitimi almıştır.
Lisenin bitmesi ile 2005 yılında " Hayat Bilgisi" adlı dizide Demet karakteri ile izleyici karşısına ilk kez çıkmıştır. 2006 yılında BKM Mutfak Atölye oyuncuların katılarak eğitim sürecine devam etmiştir.
2007 yılında BKM'nin üstlendiği Haldun Dormen'in yazıp yönettiği Hisseli Harikalar Kumpanyası adlı oyunda Şebnem karakteriyle rol almıştır.
Pelin Öztekin, 2012 yılında Star TV'de yayınlanan "Benzemez Kimse Sana" adlı yarışma programında görev almıştır.
20 Mart 2014 tarihinde mide ameliyatı geçirerek 3,5 yıl da 86 kilo vermiştir. Güzel oyuncu Pelin Öztekin, 2 Şubat 2016 tarihinde Kıvanç Baran Arslan ile nişanlanmış ancak Temmuz ayında ayrılmışlardır.
PELİN ÖZTEKİN DİZİLERİ VE FİLMLERİ
2003 - Hayat Bilgisi (Demet) (TV Dizisi)
2006 - Bir Demet Tiyatro (TV Dizisi)
2008 - Sınıf (Gökçe) (TV Dizisi)
2009 - Neşeli Hayat (Kasiyer) (Sinema Filmi)
2008-2010 - Çok Güzel Hareketler Bunlar (Pelin) (TV Dizisi)
2010 - Çok Filim Hareketler Bunlar (Sinema Filmi)
2012 - Ben Bilmem Eşim Bilir (Kendisi) (TV Dizisi)
2013 - Doksanlar (Neşe) (TV Dizisi)
2013 - İki Kafadar Chinese Connection (Sibel) (Sinema Filmi)
2015 - Zeyrek ile Çeyrek Bir Ramazan Temaşası (Semanur) (TV Dizisi)
2016-2017 - Hayat Şarkısı (Zeynep Cevher) (TV Dizisi)
2018 - Koca Koca Yalanlar (Canan) (TV Dizisi)
2018 - Yuvamdaki Düşman (Nil) (TV Dizisi)
2019 - Aşk Ağlatır (Nagehan) (TV Dizisi)
2020 - Çatı Katı Aşk (Süheyla Durmaz) (TV Dizisi)