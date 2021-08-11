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    Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? Asya ve Derin'den geriye kalan...

    Konusu ve oyuncu kadrosuyla sezonun en çok izlenen yapımlarından Sadakatsiz, yeni sezona hazırlanıyor. Peki Sadakatsiz 2. sezon ne zaman? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2021 - 16:32
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 15:51
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    Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? Asya ve Derin'den geriye kalan...

    Kanal D ekranlarında yayınlanan başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in oynadığı Sadakatsiz dizisi 31. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara veda etti.

    Sadakatsiz dizisi sezon finalinde Asya’nın Derin’in hamilelik yalanını ortaya çıkarması ve iki kadın arasındaki yüzleşme herkesi şaşkına çevirdi.

    31. bölümde Derin ve Asya'nın ölüp ölmediği merak konusu olurken seyirciler yeni sezona dair araştırmalarını yoğunlaştırdı.

    Sadakatsiz yeni sezon 32. bölüm ne zaman başlayacak? İşte Sadakatsiz yeni sezona ilişkin gelişmeler...

    SADAKATSİZ 2. SEZON NE ZAMAN?

    Sadakatsiz dizisi yeni bölümleri Kanal D ekranlarında Çarşamba akşamları yayınlanıyor.

    Sadakatsiz dizisinin ikinci sezon başlama tarihinin 15 Eylül Çarşamba günü olarak düşünüldüğünü Gazeteci Birsen Altuntaş duyurdu.

    Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? Asya ve Derin den geriye kalan... #1

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