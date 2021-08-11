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Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? Asya ve Derin'den geriye kalan...

Sadakatsiz 2. sezon ne zaman başlayacak? Asya ve Derin'den geriye kalan...

Konusu ve oyuncu kadrosuyla sezonun en çok izlenen yapımlarından Sadakatsiz, yeni sezona hazırlanıyor. Peki Sadakatsiz 2. sezon ne zaman? Sadakatsiz yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?