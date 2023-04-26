Seda Sayan eşi Çağlar Ökten'in oğlunu paylaştı, gören inanamadı! "Oğlu ne kadar yakışıklıymış" Seda Sayan'ın 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten'in oğlu Artur Ökten'i sosyal medyadan paylaştı. Sayan'ın paylaşımına Safiye Soyman karşılıksız kalamadı.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten, büyük bir aşk yaşadıklarını duyurdu ve canlı yayında evlendi.

Seda Sayan ve Ökten'in aşkları ilk etapta herkesi şaşırttı. Ancak Sayan, mutlu olduğu kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

Sık sık mutluluk kareleri ile gündeme gelen Sayan, bu defa eşinin oğlunu Instagram hesabından paylaştı.

Sinan Engin ile evliliğinden bir çocuğu bulunan Sayan, Ökten’in 11 yaşındaki oğlu Artur’un videosunu paylaştı.

Safiye Soyman da yorum yaptı

Dansçı olan Artur Ökten’in videosuna Sayan’ın takipçileri “Harika yetenek, harika çocuk”, “Bu yaşta bu ne tutkuyla dans etmektir”, “Çok başarılı”, “Çok çok iyi” yorumlarında bulundu.

Ünlü ismin yakın arkadaşı olan ve çiftin nikahında şahitlik yapan Safiye Soyman “Ay çocuğumuza nazar değecek. Hay maşallah maşallah Sedacığım Çağlar yavrum benim nasıl güzel bir çocuk. Allah nazardan saklasın ne büyük yetenek” yorumunu yaptı.