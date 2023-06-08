Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten aşka geldi! Sarmaş dolaş pozuyla düşman çatlattı Ünlü şarkıcı Seda Sayan, kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’le aşk dolu pozlarına bir yenisini daha ekledi. İkilinin sarmaş dolaş hallerini gören “liseli aşıklar gibi” diyor. İşte Seda Sayan ile Çağlar Ökten’in aşk dolu pozu…

Sabahın Sultanı Seda Sayan programıyla hafta içi her gün izleyici karşısına çıkan Seda Sayan, pozlarıyla düşman çatlatmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl nisan ayında nikah masasına oturduğu eşi Çağlar Ökten ile mutlu giden evliliğini sosyal medya hesabından yayınlıyor. Evliliğini ilk olarak sunuculuğunu üstlendiği programda açıklayan Seda Sayan’ın eşi, aynı programda şarkı söylüyor. Geçtiğimiz aylarda evlilik yıl dönümlerini kutlayan ikili sık sık yurt dışında balayına çıkıyor. Verdiği pozlarla sosyal medyanın gündemine oturuyor. Sarmaş dolaş pozunu yayınladı Kendisinden 25 yaş küçük eşi Çağlar Ökten’le sık sık pozlarını paylaşan Seda Sayan, bu kez adeta düşman çatlattı. Arabanın içinde eşiyle verdiği pozunu “Aşk” notuyla yayınladı. Pozu kısa sürede gündeme oturdu. Geçtiğimiz aylarda Seda Sayan ile eşi Çağlar Ökten’in kavga ettiği iddia edilmişti. Hatta çıkan kavgada Çağlar Ökten’in evin camını kırdığı, güvenlik amacıyla barikat kurduğu söylenmişti. Ünlü şarkıcı Seda Sayan ise sosyal medyada dolaşan iddialara 2. Sayfa’ya konuk olarak yanıt vermiş, yalanlamıştı.