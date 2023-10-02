Simge Sağın transparan sahne kıyafetiyle olay yarattı! "Yine ateş ediyorsun" Son dönemin en çok konuşulan şarkıcılarından olan Simge son konserinde giydiği iddialı kıyafet ile dikkat çekti. İşte Simge Sağın'ın cesur sahne tarzı..

ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı Simge Sağın konserlerinde tercih ettiği cesur kıyafetler ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Her konserinde iddialı tarzıyla dikkat çeken Simge Sağın geçtiğimiz gün verdiği bir konserde yine tarzıyla gündeme oturdu.

Galatasaraylı taraftarların Icardi ile özdeşleştirdiği "Aşkın Olayım" isimli şarkısı ile son dönemin en çok dinlenen şarkıcılarından olan Simge sık sık magazin gündeminde yer alıyor.

41 yaşındaki Simge Sağın geçtiğimiz gün verdiği bir konserdeki tarzıyla olay yarattı. Transparan bir kostüm tercih eden Simge'nin tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Simge'nin iddialı sahne kostümü sosyal medyayı resmen salladı. Cesur kostümüyle bol bol poz veren Simge konser pozlarını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Simge'nin Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa sürede takipçilerinden beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte Simge'nin cesur sahne tarzı