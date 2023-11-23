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Survivor 2024 ne zaman başlayacak? SMS yok, düello var!

Survivor 2024 ne zaman başlayacak? SMS yok, düello var! TV8'in sevilen yarışması Survivor, yeni kadrosu ve formatıyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Peki, Survivor ne zaman başlayacak? 2024 Survivor ne zaman, kadroda kimler var? İşte detaylar...