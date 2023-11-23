Survivor 2024 ne zaman başlayacak? SMS yok, düello var!

Yapımcılığını ve sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği yarışma programı Survivor, yeni sezon hazırlıklarını tamamlıyor.
2024 yılında TV8'de yayınlanacak olan Survivor, All Star kadrosu ve yeni formatıyla izleyici karşısına çıkacak.
Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından Survivor 2024’de mücadele edecek isimleri tek tek açıkladı.
Daha önce şampiyon olmuş ve final görmüş birbirinden iddialı isimler Survivor kadrosunda yer alıyor. Nihat Altınkaya, Damla Can, Ersin Korkut, Merve Aydın, Sercan Yıldırım, Özgür Tetik, Furkan Kızılay gibi isimler Survivor All Star 2024’de yerini alacak.
Yeni sezondaki formatta SMS yerine performans ön planda olacak. Yarışmacılar, düello ile elenecek.
Peki, Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2024 ne zaman? İşte detaylar...
Survivor ne zaman?
Survivor 2024, MasterChef finalinin akabinde ekranda olacak.
Geçtiğimiz sene Ocak ayının ikinci haftası yayınlanmıştı. Bu sene de aynı tarihe denk geleceği öngörülüyor.
Survivor 2024 yarışmacıları
1. Doğukan Manço
2. Nefise Karatay
3. Merve Aydın
4. Yiğit Poyraz
5. Damla Can
6. Sercan Yıldırım
7. Aleyna Kalaycıoğlu
8. Ogeday Girişken
9. Nagihan Karadere
10. Nihat Altınkaya
11. Seda Ocak
12. Sahra Işık
13. Yasin Obuz
14. Gizem Memiç
15. Özgür Tetik
16. Furkan Kızılay
17. Ersin Korkut