Survivor All Star'a veda eden yarışmacı şoke etti

Atakan, Hikmet, Ogeday ve Nisa arasında yapılan oylamada en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu.

Haziran sonunda final yapmaya hazırlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde bir veda daha yaşandı.

TV8 ekranlarının çok izlenen yarışması Survivor All Star’da, dün akşam hem dokunulmazlık oyunu hem de veda vardı.

Bireysel yarışlara geçilmeden önce 4 isim oylamaya çıktı.

İddialı isimler potadaydı

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Nisa Bölükbaşı’ydı.

İkinci dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler bir ismi daha yazmak zorunda kaldı. Gönüllülerin ikinci eleme adayı Avatar Atakan oldu.

2 dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler, bir ismi daha potaya göndermek zorunda kaldı.

Son dokunulmazlığı kaybeden ünlüler, Hikmet’in adını çıkardı. Dördüncü aday da Ogeday oldu…

Survivor'da elemeye kalan Nisa, Atakan, Hikmet ve Ogeday arasında SMS oylaması yapıldı.

Atakan hayallerine veda etti

Bu yıl ilk kez dokunulmazlık sonrası yapılan elemede adaya veda eden isim Çağan Atakan Arslan oldu.

Atakan'ın elenmesiyle konsey adeta buz kesti.

Survivor All Star'da elenen isim Avatar Atakan oldu ViDEO

“Benim hikayem burada bitti”

Duygusal anlar yaşayan Avatar Atakan, “Şöyle buradan oğluma seslenmek istiyorum. Baban yarışmayı tamamladı.. Hazır olarak gelemedim buraya Gelmeden önce de arkadaşlarımla vedalaştık her an her şey olabiliyor. Burada yarışmak çok güzeldi, 8 yarışmacıya da başarılar dilerim. Benim hikayem burada bitti, güzel bir hayat beni bekliyor.” dedi.