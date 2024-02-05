Survivor Kardeniz Kılıç cesur pozlarıyla olay yarattı! İşte son Instagram pozları...

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star 2024'ün yarışmacıları gündem olmaya devam ediyor.
Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan ve geçtiğimiz hafta yarışmaya veda eden Kardeniz Kılıç sosyal medyada gündeme geldi.
Kardeniz Kılıç, 9 Ocak 1999 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Aslen Muş'lu olan Kardeniz'in Instagram'da 549 bin takipçisi bulunuyor.
Sosyal medya fenomeni olan Kardeniz Kılıç aynı zamanda modellik yapıyor.
Instagram heabından paylaştığı iddialı kareler ile dikkat çeken Kardeniz Kılıç paylaşımlarıyla beğeni topluyor.
Güzelliği ile adından söz ettiren Kardeniz Kılıç Survivor All Star 2024'ten elendikten sonra sosyal medya paylaşımlarına devam etmeye başladı.
Kardeniz Kılıç'ın son Instagram paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Dominik Cumhuriyeti'nde verdiği pozları paylaşan Kardeniz Kılıç'ın o kareleri sosyal medyayı adeta salladı.
İşte Kardeniz Kılıç'ın son Instagram pozları...